Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції arrow

В Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції

24 червня 2023 11:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції
Поліцейські на околицях Москви 24 червня 2023 року. Фото: REUTERS
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці ще з ночі з’явилися поліцейські.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Москви Сергій Собянін.

Читайте також:

Контртерористична операція в столиці

У Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції через бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Проводяться антитерористичні заходи, створені задля посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах", — наголосив Собянін.

Він також додав, що можливе обмеження масових заходів і попросив поставитися до цього з розумінням.

Собянін оголосив контртерористичну операцію в Москві
Собянін оголосив контртерористичну операцію в Москві

Згідно із чинним російським законодавством, влада в регіоні контртерористичної організації може:

  • заходити у будь-які приміщення та житла;
  • відбирати у громадян транспортні засоби;
  • відключати зв'язок;
  • обмежувати рух тощо.
Що означає "режим контртерористичної організації
Що означає "режим контртерористичної організації

Що відбувається в Москві

Кореспондент телеканалу CGTN у Москві Дмитро Маслак опублікував відео із величезної пробки на в’їзді до Москви.

Він пояснив, що причиною цієї пробки є додаткова присутність поліції на усіх в’їздах та виїздах із російської столиці.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB