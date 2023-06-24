В Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції

Поліцейські на околицях Москви 24 червня 2023 року. Фото: REUTERS

В Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці ще з ночі з’явилися поліцейські.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Москви Сергій Собянін.

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У Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції через бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Проводяться антитерористичні заходи, створені задля посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах", — наголосив Собянін.

Він також додав, що можливе обмеження масових заходів і попросив поставитися до цього з розумінням.

Собянін оголосив контртерористичну операцію в Москві

Згідно із чинним російським законодавством, влада в регіоні контртерористичної організації може:

заходити у будь-які приміщення та житла;

відбирати у громадян транспортні засоби;

відключати зв'язок;

обмежувати рух тощо.

Що означає "режим контртерористичної організації

Що відбувається в Москві

Кореспондент телеканалу CGTN у Москві Дмитро Маслак опублікував відео із величезної пробки на в’їзді до Москви.

Він пояснив, що причиною цієї пробки є додаткова присутність поліції на усіх в’їздах та виїздах із російської столиці.

Корреспондент CGTN Дмитрий Маслак снял видео о том, что сейчас происходит в Москве. На видео видно дополнительное присутствие полиции на въездах и выездах столицы со вчерашнего дня, что вызвало заторы на въездах в город. pic.twitter.com/0NoNCv192k — CGTN на русском (@cgtnrussian) June 24, 2023

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.