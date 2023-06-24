Полицейские в окрестностях Москвы 24 июня 2023 года. Фото: REUTERS

В Москве объявили режим контртеррористической операции — впервые в истории Российской Федерации. На всех въездах и выездах из российской столицы еще ночью появились полицейские.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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В Москве впервые в истории объявили режим контртеррористической операции из-за бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах", — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что возможно ограничение массовых мер и попросил отнестись к этому с пониманием.

Собянин объявил контртеррористическую операцию в Москве

Согласно действующему российскому законодательству, власти в регионе контртеррористической организации могут:

проникать в любые помещения и жилища;

отбирать у граждан транспортные средства;

отключать связь;

ограничивать движение и т.д.

Что означает режим контртеррористической организации

Что происходит в Москве

Корреспондент телеканала CGTN в Москве Дмитрий Маслак опубликовал видео из огромной пробки на въезде в Москву.

Он объяснил, что причиной этой пробки является присутствие полиции на всех въездах и выездах из российской столицы.

Корреспондент CGTN Дмитрий Маслак снял видео о том, что сейчас происходит в Москве. На видео видно дополнительное присутствие полиции на въездах и выездах столицы со вчерашнего дня, что вызвало пробки на въездах в огород. pic.twitter.com/0NoNCv192k — CGTN українською (@cgtnrussian) June 24, 2023

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.