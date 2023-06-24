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В Москве впервые в истории объявили режим контртеррористической операции

24 июня 2023 11:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Москве впервые в истории объявили режим контртеррористической операции
Полицейские в окрестностях Москвы 24 июня 2023 года. Фото: REUTERS
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Москве объявили режим контртеррористической операции — впервые в истории Российской Федерации. На всех въездах и выездах из российской столицы еще ночью появились полицейские.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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В Москве впервые в истории объявили режим контртеррористической операции из-за бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах", — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что возможно ограничение массовых мер и попросил отнестись к этому с пониманием.

Собянин объявил контртеррористическую операцию в Москве
Собянин объявил контртеррористическую операцию в Москве

Согласно действующему российскому законодательству, власти в регионе контртеррористической организации могут:

  • проникать в любые помещения и жилища;
  • отбирать у граждан транспортные средства;
  • отключать связь;
  • ограничивать движение и т.д.
Что означает режим контртеррористической организации
Что означает режим контртеррористической организации

Что происходит в Москве

Корреспондент телеканала CGTN в Москве Дмитрий Маслак опубликовал видео из огромной пробки на въезде в Москву.

Он объяснил, что причиной этой пробки является присутствие полиции на всех въездах и выездах из российской столицы.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

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