В Москве впервые в истории объявили режим контртеррористической операции
В Москве объявили режим контртеррористической операции — впервые в истории Российской Федерации. На всех въездах и выездах из российской столицы еще ночью появились полицейские.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Контртеррористическая операция в столице
В Москве впервые в истории объявили режим контртеррористической операции из-за бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах", — подчеркнул Собянин.
Он также добавил, что возможно ограничение массовых мер и попросил отнестись к этому с пониманием.
Согласно действующему российскому законодательству, власти в регионе контртеррористической организации могут:
- проникать в любые помещения и жилища;
- отбирать у граждан транспортные средства;
- отключать связь;
- ограничивать движение и т.д.
Что происходит в Москве
Корреспондент телеканала CGTN в Москве Дмитрий Маслак опубликовал видео из огромной пробки на въезде в Москву.
Он объяснил, что причиной этой пробки является присутствие полиции на всех въездах и выездах из российской столицы.
Корреспондент CGTN Дмитрий Маслак снял видео о том, что сейчас происходит в Москве. На видео видно дополнительное присутствие полиции на въездах и выездах столицы со вчерашнего дня, что вызвало пробки на въездах в огород. pic.twitter.com/0NoNCv192k— CGTN українською (@cgtnrussian) June 24, 2023
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.