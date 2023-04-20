Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Москве массово задерживают полицейских и силовиков Росгвардии: в ISW объяснили причину arrow

В Москве массово задерживают полицейских и силовиков Росгвардии: в ISW объяснили причину

20 апреля 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Москве массово задерживают полицейских и силовиков Росгвардии: в ISW объяснили причину
Российские силовики в Москве. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Москве из-за возможной утечки важной информации о силовых структурах в руки граждан Украины проходят массовые проверки и аресты в МВД и Росгвардии. Приказ об этой операции, вероятно, был дан из Кремля.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Задержание и аресты в Москве

В российской столице за последние недели проходят массовые проверки в районных управлениях МВД.

Кроме того, российские СМИ сообщали об арестах и увольнениях представителей руководящего звена Росгвардии.

Украинский след

Одной из причин массовых проверок и арестов является масштабная утечка информации.

Отмечается, что некоторые полицейские сливали личные данные российских силовиков третьим лицам, некоторые из которых были гражданами Украины.

Приказ Кремля

Аналитики Института подчеркнули, что эта масштабная акция, проводимая ФСБ и Главным управлением внутренней безопасности МВД, может быть санкционирована кремлевским руководством.

Таким образом Кремль пытается провести капитальный ремонт внутреннего аппарата безопасности, чтобы устранить впавших в немилость чиновников и консолидировать силовой аппарат вокруг себя.

Напомним, что в конце марта в России арестовали руководителя отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас