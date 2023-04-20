В Москве массово задерживают полицейских и силовиков Росгвардии: в ISW объяснили причину

Российские силовики в Москве. Фото: росСМИ

В Москве из-за возможной утечки важной информации о силовых структурах в руки граждан Украины проходят массовые проверки и аресты в МВД и Росгвардии. Приказ об этой операции, вероятно, был дан из Кремля.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом американский Институт изучения войны (ISW).

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В российской столице за последние недели проходят массовые проверки в районных управлениях МВД.

Кроме того, российские СМИ сообщали об арестах и увольнениях представителей руководящего звена Росгвардии.

Украинский след

Одной из причин массовых проверок и арестов является масштабная утечка информации.

Отмечается, что некоторые полицейские сливали личные данные российских силовиков третьим лицам, некоторые из которых были гражданами Украины.

Приказ Кремля

Аналитики Института подчеркнули, что эта масштабная акция, проводимая ФСБ и Главным управлением внутренней безопасности МВД, может быть санкционирована кремлевским руководством.

Таким образом Кремль пытается провести капитальный ремонт внутреннего аппарата безопасности, чтобы устранить впавших в немилость чиновников и консолидировать силовой аппарат вокруг себя.

Напомним, что в конце марта в России арестовали руководителя отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова.