Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В Москві готуються до параду: глядачам роздають конструктори arrow

В Москві готуються до параду: глядачам роздають конструктори

9 травня 2023 10:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Москві готуються до параду: глядачам роздають конструктори
Святкові російські подарунки з натяком. Фото з соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіянам, які будуть присутні на трибунах під час параду на Червоній площі, роздадуть святкові подарункові набори. До набору входить конструктор у вигляді гелікоптера Ка-52, який часто збивають на війні в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ та користувачі соцмереж.

Читайте також:

Війська на параді

У Москві на парад до Дня Перемоги зібрали понад 10 тисяч військовослужбовців.

Серед них є і ті, хто брав участь у повномасштабній війні проти України.

Також у параді на Червоній площі візьме участь 125 одиниць військової техніки Російської Федерації.

Подарунки учасникам

Глядачам, які будуть присутні на параді, організатори підготували спеціальні мішечки із подарунками.

У цих мішечках, зокрема, є конструктори вертольотів Ка-52 "Алігатор".

Ці гелікоптери у великих кількостях протягом повномасштабної війни збивали в українському небі сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України наголосив, що російська влада має слабкість до сакральних дат, а "побідобісся" вимагає нових великих жертв. Тож не виключено, що на сьогоднішніх парадах до Дня Перемоги в Росії будуть провокації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB