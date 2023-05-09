В Москві готуються до параду: глядачам роздають конструктори

Святкові російські подарунки з натяком. Фото з соцмереж

Росіянам, які будуть присутні на трибунах під час параду на Червоній площі, роздадуть святкові подарункові набори. До набору входить конструктор у вигляді гелікоптера Ка-52, який часто збивають на війні в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ та користувачі соцмереж.

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Війська на параді

У Москві на парад до Дня Перемоги зібрали понад 10 тисяч військовослужбовців.

Серед них є і ті, хто брав участь у повномасштабній війні проти України.

Також у параді на Червоній площі візьме участь 125 одиниць військової техніки Російської Федерації.

Подарунки учасникам

Глядачам, які будуть присутні на параді, організатори підготували спеціальні мішечки із подарунками.

У цих мішечках, зокрема, є конструктори вертольотів Ка-52 "Алігатор".

Ці гелікоптери у великих кількостях протягом повномасштабної війни збивали в українському небі сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України наголосив, що російська влада має слабкість до сакральних дат, а "побідобісся" вимагає нових великих жертв. Тож не виключено, що на сьогоднішніх парадах до Дня Перемоги в Росії будуть провокації.