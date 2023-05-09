В Москві готуються до параду: глядачам роздають конструктори
Росіянам, які будуть присутні на трибунах під час параду на Червоній площі, роздадуть святкові подарункові набори. До набору входить конструктор у вигляді гелікоптера Ка-52, який часто збивають на війні в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ та користувачі соцмереж.
Війська на параді
У Москві на парад до Дня Перемоги зібрали понад 10 тисяч військовослужбовців.
Серед них є і ті, хто брав участь у повномасштабній війні проти України.
Також у параді на Червоній площі візьме участь 125 одиниць військової техніки Російської Федерації.
Подарунки учасникам
Глядачам, які будуть присутні на параді, організатори підготували спеціальні мішечки із подарунками.
У цих мішечках, зокрема, є конструктори вертольотів Ка-52 "Алігатор".
Ці гелікоптери у великих кількостях протягом повномасштабної війни збивали в українському небі сили протиповітряної оборони ЗСУ.
Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України наголосив, що російська влада має слабкість до сакральних дат, а "побідобісся" вимагає нових великих жертв. Тож не виключено, що на сьогоднішніх парадах до Дня Перемоги в Росії будуть провокації.