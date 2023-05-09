В Москве готовятся к параду: зрителям раздают конструкторы
Россиянам, которые будут присутствовать на трибунах во время парада на Красной площади, раздадут праздничные подарочные наборы. В набор входит конструктор в виде вертолета Ка-52, который часто сбивают на войне в Украине.
Об этом сообщают российские СМИ и пользователи соцсетей.
Войска на параде
В Москве на парад ко Дню Победы собрали более 10 тысяч военнослужащих.
Среди них есть и те, кто участвовал в полномасштабной войне против Украины.
Также в параде на Красной площади примут участие 125 единиц военной техники Российской Федерации.
Подарки участникам
Зрителям, присутствующим на параде, организаторы подготовили специальные мешочки с подарками.
В этих мешочках, в частности, есть конструкторы вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
Эти вертолеты в больших количествах в течение полномасштабной войны сбивали в украинском небе силы противовоздушной обороны ВСУ.
Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что у российских властей слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.