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В Москве готовятся к параду: зрителям раздают конструкторы

9 мая 2023 10:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Москве готовятся к параду: зрителям раздают конструкторы
Праздничные российские подарки с намеком. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россиянам, которые будут присутствовать на трибунах во время парада на Красной площади, раздадут праздничные подарочные наборы. В набор входит конструктор в виде вертолета Ка-52, который часто сбивают на войне в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ и пользователи соцсетей.

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Войска на параде

В Москве на парад ко Дню Победы собрали более 10 тысяч военнослужащих.

Среди них есть и те, кто участвовал в полномасштабной войне против Украины.

Также в параде на Красной площади примут участие 125 единиц военной техники Российской Федерации.

Подарки участникам

Зрителям, присутствующим на параде, организаторы подготовили специальные мешочки с подарками.

В этих мешочках, в частности, есть конструкторы вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Эти вертолеты в больших количествах в течение полномасштабной войны сбивали в украинском небе силы противовоздушной обороны ВСУ.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что у российских властей слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.

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