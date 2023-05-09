Росія готує провокації на парадах проти своїх громадян, — Генштаб ЗСУ

Парад до Дня Перемоги в Російській Федерації. Фото: росЗМІ

Російська влада має слабкість до сакральних дат, а "побідобісся" вимагає нових великих жертв. Тож не виключено, що на сьогоднішніх парадах до Дня Перемоги в Росії будуть провокації.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Генеральний штаб ЗСУ.

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Схибленість Росії на датах

У Генштабі нагадали, що однією із особливостей російської політики є обожнювання певних "сакральних" дат.

Однією із таких є 9 травня, коли в РФ відзначають День Перемоги.

"Побідобісся" Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення", — наголосили в українському Генштабі.

Готуються провокації

Зважаючи на "схибленість на сакральних датах", у Генеральному штабі ЗСУ не виключають, що російська влада готує провокації проти власних громадян на парадах у містах.

"Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей", — наголосило українське військове командування.

Нагадаємо, що в Україні Володимир Зеленський запропонував парламенту затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.