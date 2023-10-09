В Кабміні хочуть заборонити використання земель Каховського водосховища на 15 років
В Кабінеті міністрів України пропонують Верховній Раді встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на території колишнього вже Каховського водосховища. Законопроєкт було схвалено на засіданні Кабміну від 6 жовтня.
Про це повідомив спікер Кабміну у ВР, нардеп Тарас Мельничук.
15 років не чіпати
За пропозицією, заборона діятиме упродовж 15 років зо дня набрання чинності закону, крім випадків формування та передачі в користування земель водосховища з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.
Також проєктом визначаються особливості проведення робіт із землеустрою, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, які колись були водосховищем, та окреслюється контроль за дотриманням встановлених вимог.
"Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони й тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", — прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що раніше внаслідок обміління Каховського водосховища в мережі з'явилися фото його теперішнього вигляду. А президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірну готовність України відновлювати Каховську ГЕС.