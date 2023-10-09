В Кабмине хотят запретить использование земель Каховского водохранилища на 15 лет

Земли Каховского водохранилища после прорыва. Фото: Новини.LIVE

В Кабинете министров Украины предлагают Верховной Раде установить запрет на формирование, передачу в собственность и пользование, изменение целевого назначения земельных участков на территории бывшего Каховского водохранилища. Законопроект был одобрен на заседании Кабмина от 6 октября.

Об этом сообщил спикер Кабмина в ВР, нардеп Тарас Мельничук.

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15 лет не трогать

По предложению, запрет будет действовать в течение 15 лет со дня вступления закона в силу, кроме случаев формирования и передачи в пользование земель водохранилища с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.

Также проектом определяются особенности проведения работ по землеустройству, необходимых для внесения в Государственный земельный кадастр сведений об ограничении в использовании земель, когда-то являвшихся водохранилищем, и определяется контроль за соблюдением установленных требований.

"Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение. Поэтому устанавливаем такие запреты и готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", — прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, что ранее в результате обмеления Каховского водохранилища в сети появились фото его нынешнего вида. А президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной готовности Украины восстанавливать Каховскую ГЭС.