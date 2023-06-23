В Ізраїлі пояснили, чому не будуть допомагати Україні зброєю

Беньямін Нетаньягу. Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Єрусалим не буде надавати нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона начебто може потрапити до Ірану, який використає її проти цієї країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю The Jerusalem Post.

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За його словами, протитанкові системи із західних країн, які поставили для української армії, нібито вже є поблизу кордонів Ізраїлю.

Чому Ізраїль не допомагає Україні зброєю

Як зазначив політик, Ізраїль "перебуває в особливій ситуації, відмінній від, скажімо, Польщі, Німеччини, Франції або будь-якої із західних країн, які допомагають Україні".

"По-перше, у нас тісний військовий кордон із Росією. Наші пілоти летять поруч із російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану зайняти військову позицію на нашому північному кордоні", — зауважив Нетаньягу.

Також Ізраїль боїться, що будь-які системи, передані Україні, "можуть потрапити в руки Ірану і бути використані" проти їхньої ж держави.

"І до речі, це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Тож ми маємо бути дуже обережними тут", — додав Нетаньягу.

Він зазначив, що в його країні "явно оплакують трагедію, яка відбувається в Україні, цю жахливу загибель людей", і "хотіли б, щоб це закінчилося". За словами прем'єра, Ізраїль "також перебуває в особливій ситуації", коли в майбутньому буде мати змогу "допомогти покласти край цьому конфлікту".

"Я думаю, що збалансований підхід, за яким ми діємо, є правильним. У міжнародних справах потрібно бути дуже обережним. Є співчуття, є допомога цивільній обороні. Але я вважаю, що ми маємо ретельно провести межу, щоб люди зрозуміли. Маю сказати, що більшість глав урядів західних країн, коли я це пояснював, переважно згідно кивають. Вони розуміють, що Ізраїль перебуває в іншій ситуації, ніж будь-яка з цих країн", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з іранським лідером Ібрахімом Раїсі. Зокрема, він закликав Іран припинити постачати дрони до РФ.