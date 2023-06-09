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Дуда і Шольц обговорять з Макроном гарантії безпеки для України, — ЗМІ

9 червня 2023 09:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Дуда і Шольц обговорять з Макроном гарантії безпеки для України, — ЗМІ
Емануель Макрон і Олаф Шольц (на фото) разом з Анджеєм Дудою обговорять Україну. Фото: Reuters/Michael Kappeler/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Парижі лідери трьох країн Євросоюзу обговорять питання України. Йтиметься, зокрема, про гарантії безпеки та майбутнє членство України в НАТО.

Про це повідомляє із посиланням на французьких чиновників видання Politico.

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Зустріч у Парижі

За інформацією видання, до Парижа прибудуть канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда.

Вони планують обговорити разом із президентом Франції Еммануелем Макроном гарантії безпеки для України.

Очікується, що ця зустріч відбудеться наступного понеділка, 12 червня.

Позиції сторін

Макрон під час виступу у столиці Словаччині минулого тижня заявив, що Україна має отримати конкретні та відчутні гарантії безпеки. Також французький президент пропонував запропонувати Україні на Вільнюському саміті шлях до НАТО.

Польща і особисто президент Дуда постійно наголошує на необхідності і гарантій безпеки для України, і приєднання України до НАТО.

Німецький канцлер Шольц нещодавно висловився обережно, заявивши, що у центрі уваги має бути не членство України в Альянсі, а допомога НАТО для України.

Нагадаємо, наприкінці травня глава Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив думку, що вступ України до НАТО може бути вирішальним кроком для завершення конфлікту. Єрмак стверджує, що бажання приєднатися до НАТО — це не лише амбіції України, а й важлива потреба сучасного світу та Європи.

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