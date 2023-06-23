В Израиле объяснили, почему не будут помогать Украине оружием
Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь у него "тесная военная граница с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.
По его словам, противотанковые системы из западных стран, которые поставили для украинской армии, якобы уже находятся вблизи границ Израиля.
Почему Израиль не помогает Украине оружием
Как отметил политик, Израиль "находится в особой ситуации, в отличие от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, помогающих Украине".
"Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", — отметил Нетаньяху.
Также Израиль боится, что любые системы, передаваемые Украине, "могут попасть в руки Ирана и использоваться" против их же государства.
"И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Поэтому мы должны быть очень осторожны здесь", — добавил Нетаньяху.
Он отметил, что в его стране "явно оплакивают трагедию, которая происходит в Украине, эту ужасную гибель людей", и "хотели бы, чтобы это закончилось". По словам премьера, Израиль "также находится в особой ситуации", когда в будущем будет иметь возможность "помочь покончить с этим конфликтом".
"Я думаю, что сбалансированный подход, по которому мы действуем, верен. В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть соболезнования, есть помощь гражданской обороне. Но я считаю, что мы должны тщательно провести границу, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, преимущественно согласно кивают. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем любая из этих стран", — объяснил он.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским лидером Ибрахимом Раиси. В частности, он призвал Иран прекратить поставлять дроны в РФ.