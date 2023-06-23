В Израиле объяснили, почему не будут помогать Украине оружием

Беньямин Нетаньяху. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь у него "тесная военная граница с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

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По его словам, противотанковые системы из западных стран, которые поставили для украинской армии, якобы уже находятся вблизи границ Израиля.

Почему Израиль не помогает Украине оружием

Как отметил политик, Израиль "находится в особой ситуации, в отличие от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, помогающих Украине".

"Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", — отметил Нетаньяху.

Также Израиль боится, что любые системы, передаваемые Украине, "могут попасть в руки Ирана и использоваться" против их же государства.

"И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Поэтому мы должны быть очень осторожны здесь", — добавил Нетаньяху.

Он отметил, что в его стране "явно оплакивают трагедию, которая происходит в Украине, эту ужасную гибель людей", и "хотели бы, чтобы это закончилось". По словам премьера, Израиль "также находится в особой ситуации", когда в будущем будет иметь возможность "помочь покончить с этим конфликтом".

"Я думаю, что сбалансированный подход, по которому мы действуем, верен. В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть соболезнования, есть помощь гражданской обороне. Но я считаю, что мы должны тщательно провести границу, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, преимущественно согласно кивают. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем любая из этих стран", — объяснил он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским лидером Ибрахимом Раиси. В частности, он призвал Иран прекратить поставлять дроны в РФ.