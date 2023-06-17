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В ISW пояснили, чому Росія перекидає ядерну зброю на територію Білорусі

17 червня 2023 07:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW пояснили, чому Росія перекидає ядерну зброю на територію Білорусі
Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що РФ перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі. За словами диктатора, російські військові  розгорнуть усі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця цього року.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Що це означає

В Інституті пояснили, що розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, які спрямовані на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, проте малоймовірно, що це може означати якусь російську ескалацію.

Вигадані страхи Путіна

Під час пропагандистської програми "60 хвилин" Путін зробив злісну заяву в сторону Альянсу щодо ядерної зброї. Кремлівський диктатор заявив, що НАТО хоче, аби РФ скоротила обсяги "ядерки".

"У Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО, вони хочуть, щоб ми скоротили її — хрін їм", — сказав Путін.

Він також додав, що Росія перемістила першу частину обіцяних ядерних зарядів до Білорусі, але "до кінця року виконаємо завдання повністю".

"Використання ядерної зброї, безумовно, теоретично можливе. Для Росії це можливо у разі, коли створюється загроза нашої територіальної цілісності, незалежності та суверенітету. Ядерна зброя створюється, щоб забезпечити нашу безпеку у найширшому значенні цього слова та існування російської держави. Але у нас, по-перше, немає потреби його використовувати. По-друге, сам факт міркування на цю тему вже знижує можливість зниження порога застосування цієї зброї. У нас такої зброї більше, ніж у країн НАТО. Вони знають про це і постійно схиляють до того, щоб ми почали переговори щодо скорочення. Хрін їм, розумієте, як у нас у народі говорять", — додав Путін.

Нагадаємо, Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли як бомби, так і ракети.

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