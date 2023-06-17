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В ISW объяснили, почему Россия перекидает ядерное оружие на территорию Беларуси

17 июня 2023 07:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW объяснили, почему Россия опрокидывает ядерное оружие на территорию Беларуси
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что РФ перенесла первое размещение тактических ядерных боеголовок в Беларусь. По словам диктатора, российские военные развернут все запланированные поставки тактических ядерных боеголовок в Белоруссию до конца этого года.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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В Институте объяснили, что развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, однако маловероятно, что это может означать некую российскую эскалацию.

Вымышленные страхи Путина

Во время пропагандистской программы "60 минут" Путин сделал злостное заявление в сторону Альянса по ядерному оружию. Кремлевский диктатор заявил, что НАТО хочет, чтобы РФ сократила объемы "ядерки".

"В России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им", — сказал Путин.

Он также добавил, что Россия переместила первую часть обещанных ядерных зарядов в Беларусь, но "до конца года выполним задачу полностью".

"Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в случае, когда создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета. Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существования российского государства. Но у нас, во-первых, нет необходимости использовать его, во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже снижает возможность снижения порога применения этого оружия, у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и постоянно склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — добавил Путин.

Напомним, Белорусь начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты.

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