Подготовка к саммиту G20 в Индии. Фото: Reuters

В субботу, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели начинается восемнадцатый саммит Группы двадцати стран (G20). Он продлится два дня.

Об этом сообщает издание Укринформ.

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Известно, что двухдневный саммит G20 — это первая встреча лидеров, которая проходит в Индии и Южной Азии в целом.

Переговоры будут сосредоточены на теме "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Ее цель — формирование гармоничного сосуществования на планете людей и природного разнообразия.

В частности, речь идет о зеленом развитии, финансировании в сфере климата, технологической трансформации и цифровой инфраструктуре, многосторонних институтах для 21-го века, ускорении прогресса в достижении целей устойчивого развития и развитии руководства женщин.

Приглашенные лидеры

На саммит G20 традиционно пригласили лидеров Британии, США, Турции, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Аргентины, Бразилии, Канады, Южной Африки, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, а также президента Еврокомиссии Урсулу фон председателя Евросовета Шарля Мишеля.

В списке гостей также есть российский диктатор Путин. Однако из-за выдачи ордена на арест его заменит глава МИД Сергей Лавров.

В то же время на саммит не пригласили Украину, аргументировав это тем, что страна не является членом группы G20.

Напомним, Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G-20, чтобы наладить свою работу со странами так называемого Глобального Юга посредством встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.