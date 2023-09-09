В Индии сегодня стартует саммит G20
В субботу, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели начинается восемнадцатый саммит Группы двадцати стран (G20). Он продлится два дня.
Об этом сообщает издание Укринформ.
Саммит G20 в Индии
Известно, что двухдневный саммит G20 — это первая встреча лидеров, которая проходит в Индии и Южной Азии в целом.
Переговоры будут сосредоточены на теме "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Ее цель — формирование гармоничного сосуществования на планете людей и природного разнообразия.
В частности, речь идет о зеленом развитии, финансировании в сфере климата, технологической трансформации и цифровой инфраструктуре, многосторонних институтах для 21-го века, ускорении прогресса в достижении целей устойчивого развития и развитии руководства женщин.
Приглашенные лидеры
На саммит G20 традиционно пригласили лидеров Британии, США, Турции, Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Аргентины, Бразилии, Канады, Южной Африки, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, а также президента Еврокомиссии Урсулу фон председателя Евросовета Шарля Мишеля.
В списке гостей также есть российский диктатор Путин. Однако из-за выдачи ордена на арест его заменит глава МИД Сергей Лавров.
В то же время на саммит не пригласили Украину, аргументировав это тем, что страна не является членом группы G20.
Напомним, Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G-20, чтобы наладить свою работу со странами так называемого Глобального Юга посредством встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.