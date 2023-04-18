В Європі прогнозують, що в Україні буде ще один Майдан, — ЗМІ

Українці на Майдані Незалежності у 2014 році. Фото: Уніан

Опозиційний депутат від ліберальної проєвропейської партії "Голос" Інна Совсун підозрює, що на українському шляху ще одне політичне потрясіння. Майдан можливий через корупцію в Україні.

Про це інформує Politico.

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Ще один Майдан

"Я була на вулицях під час Помаранчевої революції, коли навчалась на останньому курсі університету у 2004 році, і знову була на вулицях у 2014 році. Отже, наближається 10-річчя, коли ми маємо тенденцію влаштовувати революції", — сказала опозиційний депутат від ліберальної проєвропейської партії "Голос" Інна Совсун.

Крім цього вона додала, що вона сиділа в кафе з видом на Майдан Незалежності в Києві, де майже десять років тому сотні тисяч розчарованих українців протестували і скинули Віктора Януковича — сатрапа російського президента Володимира Путіна. Чий партнер зараз працює як бойовий лікар у Бахмуті, сказав, що наступне повстання матиме на меті завершити роботу попередніх двох Майданів, демократизувати Україну та остаточно змити корупцію, яка десятиліттями гальмувала розвиток країни.

За її словами Революція Майдану 2014 року мала непередбачені наслідки, започаткувавши події, які привели Україну туди, де вона є сьогодні — захистити себе від російського вторгнення за наказом реваншиста та обуреного Путіна. І як помаранчева революція мала наслідки, так і війна, яка формує сильне почуття національності та породжує величезні сподівання на краще майбутнє — сподівання, яким буде важко виправдати.

Совсун не єдина, хто бачить чергові потрясіння на горизонті.

"Колишній міністр сказав прямо, що Майдан може повторитись. Він попросив не називати його імені, щоб він міг вільно обговорювати делікатні теми — як і багато інших законодавців, реформаторів і лідерів громадянського суспільства — він був обережним, висловлюючись публічно, боячись підірвати військові зусилля та забезпечити пропаганду для Росії", — сказала Совсун.

"Ця війна породила великі надії, і люди будуть дуже нетерплячими до змін. Вони захочуть грошей і справедливості та завершення реформи, яку вони вимагали ще у 2014 році і вони захочуть їх швидко", — заявив ексміністр.

Зеленський — втілення українського супротиву

Він також додав, що вже рік Зеленського називають втіленням українського спротиву і навіть іконою демократії. Йому досі аплодують за те, що він відхилив пропозицію Америки виїхати з Києва, коли російські танки були загрозливими в 60 кілометрах від столиці, а його надихаюча риторика часів війни та зачаровуюча ораторська майстерність допомогли переконати Сполучені Штати та Європу підтримати Україну в її проблемний час.

Однак час від часу питання щодо таємних офшорів підійматися навіть у розпал війни — востаннє це питання спалахнуло в серпні, коли каскад публічної критики виник після зауважень Зеленського про те, чому він не попередив про неминучий напад, стверджуючи, що повинен, тому що в іншому випадку українці запанікували б, втекли б і спровокували б економічний колапс.

"Звичайно, нам потрібно підтримувати уряд і залишатися єдиними. Але мене хвилює майбутнє демократії в моїй країні. Навіть у воєнний час має бути політична опозиція, має тривати демократичний процес, має бути парламентський контроль", — сказав Микола Княжицький, опозиційний депутат зі Львова.

Як і інші, Княжицький зауважив, що Зеленський користується президентськими повноваженнями під час війни та воєнним станом, щоб захопити більше влади, контролювати телевізійні ЗМІ, відсторонити парламент і нехтувати законодавчим наглядом за тим, як виділяються державні кошти — і кому — і чи вони бенефіціарами є бізнес-союзники українського президента або компанії, пов’язані з членами його правлячої партії.

Захоплення підживлюють велич Зеленського

Дехто також побоюється, що всесвітнє захоплення, яке зараз отримує Зеленський, підживлює його велич.

"Він думає, що він політик номер один у світі, і що Джо Байден набагато, набагато нижче від нього, і навіть нижче такі лідери, як Макрон і Шольц", — сказав колишній міністр, додавши, що це нездорово і віщує погано.

Як і інші, він зазначив, що український лідер, схоже, жаліє ділитися сценою чи центром уваги, подібно до того, як актор хоче отримати всі найкращі репліки, тоді як колишній помічник Зеленського сказав, що його офіс постійно перевіряє дані опитувань, щоб перевірити, чи ніхто його не затьмарює.

На думку критиків, ця рішучість бути незмінним головним героєм може певною мірою пояснити, чому Зеленський відкидає заклики сформувати коаліційний уряд або уряд усіх талантів в Україні у важку для країни годину.

Але Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, який також є колишнім міністром економічного розвитку та неофіційним радником уряду, відкидає твердження про те, що Зеленський має автократичну жилку.

"По суті, Зеленський відповідає тому, чого хочуть люди. На мій погляд, Україні дуже пощастило з ним. Я думаю, що попередні президенти капітулювали б у перші кілька тижнів війни і пішли б на переговори", — сказав Тимофій Милованов.

Недостатня боротьба з корупцією

Запевнення Зеленського не заспокоюють і деяких ветеранів-оглядачів країни.

"Ми не бачили достатньо значних зусиль для боротьби з корупцією — хоча, можливо, за одним важливим винятком. Я думаю, що вони дійсно намагаються запобігти перенаправленню будь-якої масової західної допомоги, яку вони отримують. Я вважаю, що вони розуміють ризики, якщо виникне великий скандал", — сказав колишній високопоставлений дипломат США, який має значний досвід роботи в Україні.

Але колишній дипломат сказав, що на останніх зустрічах з опозиційними політиками та лідерами громадянського суспільства в Києві його вразило те, що "з одного боку вони дійсно цінують силу Зеленського як військового лідера", але "глибоко також стурбовані корупцією та його авторитарний стиль".

"У їхній свідомості відбудеться розплата, як тільки закінчиться війна. І я думаю, що це, ймовірно, буде правдою", — сказав колишній високопоставлений дипломат США.

Нагадаємо, що Україна чекає на ґрунтовні рішення від Рамштайну, які відповідатимуть перспективам на полі бою.