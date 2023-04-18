Украинцы на Майдане Незалежности в 2014 году. Фото: Униан

Оппозиционный депутат от либеральной проевропейской партии "Голос" Инна Совсун подозревает, что на украинском пути еще одно политическое потрясение. Майдан возможен из-за коррупции в Украине.

Об этом информирует Politico.

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Еще один Майдан

"Я была на улицах во время Оранжевой революции, когда училась на последнем курсе университета в 2004 году, и снова была на улицах в 2014 году. Следовательно, близится 10-летие, когда мы имеем тенденцию устраивать революции", — сказала оппозиционный депутат от либеральной проевропейской партии "Голос" Инна Совсун.

Кроме этого, она добавила, что она сидела в кафе с видом на Майдан Независимости в Киеве, где почти десять лет назад сотни тысяч разочарованных украинцев протестовали и свергли Виктора Януковича — сатрапа российского президента Владимира Путина. Чей партнер сейчас работает как боевой врач в Бахмуте, сказал, что следующее восстание будет целью завершить работу предыдущих двух Майданов, демократизировать Украину и окончательно смыть коррупцию, которая десятилетиями тормозила развитие страны.

По ее словам, Революция Майдана 2014 года имела непредвиденные последствия, начав события, которые привели Украину туда, где она сегодня — защитить себя от российского вторжения по приказу реваншиста и возмущенного Путина. И как оранжевая революция имела последствия, так и война, формирующая сильное чувство национальности и порождающая огромные надежды на лучшее будущее — надежды, которым будет трудно оправдать.

Совсун не единственная, кто видит очередные потрясения на горизонте.

"Бывший министр сказал прямо, что Майдан может повториться. Он попросил не называть его имени, чтобы он мог свободно обсуждать щекотливые темы — как и многие другие законодатели, реформаторы и лидеры гражданского общества — он был осторожным, выражаясь публично, боясь взорвать военные усилия и обеспечить пропаганду для России", — сказала Совсун.

"Эта война породила большие надежды, и люди будут очень нетерпеливы к изменениям. Они захотят денег и справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году и они захотят их быстро", — заявил экс-министр.

Зеленский – воплощение украинского сопротивления

Он также добавил, что уже год Зеленского называют олицетворением украинского сопротивления и даже иконой демократии. Ему по-прежнему аплодируют за то, что он отклонил предложение Америки уехать из Киева, когда российские танки были угрожающими в 60 километрах от столицы, а его вдохновляющая риторика времен войны и завораживающее ораторское мастерство помогли убедить Соединенные Штаты и Европу поддержать Украину в ее проблемное время.

Однако время от времени вопрос о тайных оффшорах подниматься даже в разгар войны — последний раз этот вопрос вспыхнул в августе, когда каскад публичной критики возник после замечаний Зеленского о том, почему он не предупредил о неминуемом нападении, утверждая, что должен, потому что в противном случае украинцы запаниковали бы, сбежали и спровоцировали бы экономический коллапс.

"Конечно, нам нужно поддерживать правительство и оставаться едиными. Но меня волнует будущее демократии в моей стране. Даже в военное время должна быть политическая оппозиция, должен продолжаться демократический процесс, должен быть парламентский контроль", — сказал Николай Княжицкий, оппозиционный депутат из Львова.

Как и другие, Княжицкий отметил, что Зеленский пользуется президентскими полномочиями во время войны и военным положением, чтобы захватить больше власти, контролировать телевизионные СМИ, отстранить парламент и пренебрегать законодательным надзором за тем, как выделяются государственные средства — и кому — и являются ли они бенефициарами бизнес-союзниками украинского президента или компании, связанные с членами его правящей партии.

Восторг подпитывает величие Зеленского

Некоторые также опасаются, что всемирный восторг, который сейчас получает Зеленский, подпитывает его величие.

"Он думает, что он политик номер один в мире, и что Джо Байден намного ниже его, и даже ниже такие лидеры, как Макрон и Шольц", — сказал бывший министр, добавив, что это нездорово и предсказывает плохо.

Как и другие, он отметил, что украинский лидер, похоже, жалеет делиться сценой или центром внимания, подобно тому, как актер хочет получить все лучшие реплики, тогда как бывший помощник Зеленского сказал, что его офис постоянно проверяет данные опросов, чтобы проверить, или никто его не омрачает.

По мнению критиков, эта решимость быть неизменным главным героем может в определенной степени объяснить, почему Зеленский отвергает призывы сформировать коалиционное правительство или правительство всех талантов в Украине в трудный для страны время.

Но Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, также являющийся бывшим министром экономического развития и неофициальным советником правительства, отвергает утверждение о том, что Зеленский имеет автократическую жилку.

"По сути, Зеленский отвечает тому, чего хотят люди. На мой взгляд, Украине очень повезло с ним. Я думаю, что предыдущие президенты капитулировали бы в первые несколько недель войны и пошли бы на переговоры", — сказал Тимофей Милованов.

Недостаточная борьба с коррупцией

Заверения Зеленского не успокаивают и некоторых ветеранов-обозревателей страны.

"Мы не видели достаточно значительных усилий для борьбы с коррупцией — хотя, возможно, за одним важным исключением. Я думаю, что они действительно пытаются предотвратить перенаправление любой массовой западной помощи, которую они получают. Я считаю, что они понимают риски, если возникнет большой скандал", — сказал бывший высокопоставленный дипломат США, имеющий значительный опыт работы в Украине.

Но бывший дипломат сказал, что на последних встречах с оппозиционными политиками и лидерами гражданского общества в Киеве его поразило то, что "с одной стороны они действительно ценят силу Зеленского как военного лидера", но "глубоко обеспокоены коррупцией и его авторитарный стиль".

"В их сознании произойдет расплата, как только закончится война. И я думаю, что это, вероятно, будет правдой", — сказал бывший высокопоставленный дипломат США.

Напомним, что Украина ожидает основательных решений от Рамштайна, которые будут отвечать перспективам на поле боя.