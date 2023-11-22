В Європарламенті хочуть відкрити офіс в Києві

Президентка Європарламенту Роберта Мецола з Володимиром Зеленським. Фото: mfa.lviv.ua

Європейський парламент затвердив ініціативу щодо відкриття офісу в Києві, відповідно до запиту високопосадовців уряду України. Це рішення спрямоване на посилення підтримки українського парламенту.

Про це повідомляє брюссельське видання Euractiv.

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Відкриття офісу Європарламенту в Києві

Як відомо, в Європарламенті ухвалили рішення відкрити офіс у Києві задля "полегшення відносин з українським парламентом, зокрема для його зв’язку з "відповідними комітетами" Європейського парламенту та полегшення адміністративної роботи".

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за адміністративні рішення щодо внутрішнього функціонування установи.

"Європейський парламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту спілкуватися з державами-членами, наприклад, спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв’язки з місцевими ЗМІ", — йдеться у документі Європарламенту.

Зазначається, що лише кілька офісів Європейського парламенту створено в неєвропейських містах, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, "де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.