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В Европарламенте хотят открыть офис в Киеве

22 ноября 2023 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Европарламенте хотят открыть офис в Киеве
Президент Европарламента Роберта Мецола с Владимиром Зеленским. Фото: mfa.lviv.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский парламент утвердил инициативу по открытию офиса в Киеве, согласно запросу высокопоставленных должностных лиц правительства Украины. Это решение направлено на усиление поддержки украинского парламента.

Об этом сообщает брюссельское издание Euractiv.

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Как известно, в Европарламенте было принято решение открыть офис в Киеве для "облегчения отношений с украинским парламентом, в частности для его связи с "соответствующими комитетами" Европейского парламента и облегчения административной работы".

Бюро является органом Европейского парламента, ответственным за административные решения по внутреннему функционированию учреждения.

"У Европейского парламента есть офис связи для каждой страны-члена, который помогает парламенту общаться с государствами-членами, например, общаясь с заинтересованными сторонами, организуя мероприятия и поддерживая связи с местными СМИ", — говорится в документе Европарламента.

Отмечается, что лишь несколько офисов Европейского парламента созданы в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, где сотрудники парламента командированы в Представительство ЕС.

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия в скором времени предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.

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