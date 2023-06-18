В ЄС відреагували на наміри Росії провести "вибори" на окупованих територіях

Жінка кидає бюлетень на виборчій дільниці під час "виборів" у Донецьку, 11 листопада 2018 року. Ілюстративне фото: AP

В Європейському Союзі засудили РФ за наміри щодо проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.

Про це заявив головний речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає "Європейська правда".

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Чергове порушення

За його словами, таке рішення порушує міжнародне право.

"Це ще одна спроба Росії у намаганні надати легітимності її незаконному військовому контролю та спробі анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь", — зазначив він у заяві.

Петер Стано додав, що такі наміри є вагомим порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України", — пояснив Стано.

Речник наголосив, що всіх організаторів цих "виборів", включаючи політичне керівництво Росії, притягнуть до відповідальності.

За його словами, Росія має терміново, повністю та без будь-яких запитань вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що українці мають ігнорувати незаконні "вибори", які Російська Федерація планує провести в окупації. Також мешканців окупованих територій просять передавати інформацію про колаборантів, які організовують цей незаконний процес.