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В ЕС отреагировали на намерения России провести "выборы" на оккупированных территориях

18 июня 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ЕС отреагировали на намерения России провести "выборы" на оккупированных территориях
Женщина бросает бюллетень на избирательном участке во время "выборов" в Донецке, 11 ноября 2018 года. Иллюстративное фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение нарушает международное право.

Об этом заявил главный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, передает "Европейская правда".

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Очередное нарушение

"Это еще одна попытка России попробовать предоставить легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", — отметил он в заявлении.

Петер Стано добавил, что такие намерения являются значительным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"У России нет никаких законных оснований для таких действий на территории Украины", — объяснил Стано.

Спикер подчеркнул, что всех организаторов этих "выборов", включая политическое руководство России, привлекут к ответственности.

По его словам, Россия должна немедленно, полностью и без каких-либо вопросов вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что украинцы должны игнорировать незаконные "выборы", которые Российская Федерация планирует провести в оккупации. Также жителей оккупированных территорий просят передавать информацию о коллаборантах, организующих этот незаконный процесс.

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