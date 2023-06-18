В ЕС отреагировали на намерения России провести "выборы" на оккупированных территориях
В Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение нарушает международное право.
Об этом заявил главный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, передает "Европейская правда".
Очередное нарушение
"Это еще одна попытка России попробовать предоставить легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", — отметил он в заявлении.
Петер Стано добавил, что такие намерения являются значительным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
"У России нет никаких законных оснований для таких действий на территории Украины", — объяснил Стано.
Спикер подчеркнул, что всех организаторов этих "выборов", включая политическое руководство России, привлекут к ответственности.
По его словам, Россия должна немедленно, полностью и без каких-либо вопросов вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что украинцы должны игнорировать незаконные "выборы", которые Российская Федерация планирует провести в оккупации. Также жителей оккупированных территорий просят передавать информацию о коллаборантах, организующих этот незаконный процесс.