В ЄС відповіли на ракетні погрози Медведєва Міжнародному кримінальному суду
Європейський Союз засуджує погрози заступника голови радбезу рф Дмитра Медведєва щодо Міжнародного кримінального суду. Раніше чиновник рф порадив суддям МКС "дивитися у небо", натякаючи на ракети.
Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті відомства.
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Деталі
Глава дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує незаконну погрозу високопоставленого представника росії застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду і країни, де він розташований — Нідерландів.
"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи помсти проти тих, хто причетний до роботи МКС, є неприйнятними. Ведучи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", — йдеться у повідомленні.
У самій заяві не вказано ім'я російського чиновника, але вочевидь йдеться про одіозного заступника голови радбезу рф Дмитра Медведєва.
Нагадаємо, 20 березня у своєму Telegram-каналі експрезидент рф Медведєв написав, що "цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду".
Як відомо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.