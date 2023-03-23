В ЄС відповіли на ракетні погрози Медведєва Міжнародному кримінальному суду

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Європейський Союз засуджує погрози заступника голови радбезу рф Дмитра Медведєва щодо Міжнародного кримінального суду. Раніше чиновник рф порадив суддям МКС "дивитися у небо", натякаючи на ракети.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті відомства.

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Глава дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує незаконну погрозу високопоставленого представника росії застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду і країни, де він розташований — Нідерландів.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи помсти проти тих, хто причетний до роботи МКС, є неприйнятними. Ведучи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", — йдеться у повідомленні.

У самій заяві не вказано ім'я російського чиновника, але вочевидь йдеться про одіозного заступника голови радбезу рф Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, 20 березня у своєму Telegram-каналі експрезидент рф Медведєв написав, що "цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду".

Як відомо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.