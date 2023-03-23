В ЕС ответили на ракетные угрозы Медведева Международному уголовному суду

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Европейский Союз осуждает угрозы заместителя председателя совбеза рф Дмитрия Медведева в отношении Международного уголовного суда. Ранее чиновник рф посоветовал судьям МКС "смотреть в небо", намекая на ракеты.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

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Глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя россии применить силу против Международного уголовного суда и страны, где он находится — Нидерландов.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МКС. Любые меры мести против тех, кто причастен к работе МКС, неприемлемы. Ведя борьбу с безнаказанностью, МКС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", — говорится в сообщении.

В самом заявлении не указано имя российского чиновника, но очевидно речь идет об одиозном заместителе председателя совбеза рф Дмитрии Медведеве.

Напомним, 20 марта в своем Telegram-канале экс-президент рф Медведев написал, что "вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда".

Как известно, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.