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В ГУР прокоментували розслідування Бельгії щодо застосування її зброї в Росії

5 червня 2023 16:08
- Каріна Бовсуновська
В ГУР прокоментували розслідування Бельгії щодо застосування її зброї в Росії
Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
- Каріна Бовсуновська

Речник ГУР Андрій Юсов прокоментував розслідування Бельгії щодо використання її зброї членами РДК та Легіону. За його словами, підрозділи автономно діють на території РФ, тому питання про озброєння треба ставити безпосередньо їм.

Про це він заявив у коментарі журналістам "Суспільного".

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"Що стосується інших питань, то я думаю, що Міноборони прокоментує їх належним чином", — наголосив він.

Що відомо про розслідування Бельгії

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що його країна проведе розслідування щодо ймовірного застосування бельгійської зброї у Бєлгородській області РФ.

Він зазначив, що Міноборони та спецслужби Бельгії розпочали розслідування та запитують інформацію в України.

За його словами, зброя Європи доставляється в Україну за умови, що вона використовується на території України, щоб захищати її.

"І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", — додав де Кроо.

Прем’єр-міністр не прокоментував можливі наслідки, якщо така інформація підтвердиться.

"Ми не повинні тут забігати вперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", — запевнив політик.

Успіхи Легіону "Свобода Росії"

У боротьбі за свободу Росії волонтери з групи Легіон "Свобода Росії" заявили про нещодавнє вдале знищення кількох одиниць військової техніки ворожих сил у районі Шебекіно Бєлгородської області. Добровольці використовували для цього літальні апарати та дрони. 

Дії дронів призвели до знищення двох ворожих танків, однієї бойової машини піхоти, а також однієї броньованої розвідувально-дозорної машини. Все це сталося в галузі контрольно-пропускного пункту Шебекіно.

 

 

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