В ГУР прокомментировали расследование Бельгии о применении ее оружия в России
Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал расследование Бельгии по использованию ее оружия членами РДК и Легиона. По его словам, подразделения автономно действуют на территории РФ, поэтому вопрос о вооружении нужно задавать непосредственно им.
Об этом он заявил в комментарии журналистам "Суспільного".
"Что касается других вопросов, то я думаю, что Минобороны прокомментирует должным образом", — подчеркнул он.
Что известно о расследовании Бельгии
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что его страна проведет расследование по вероятному применению бельгийского оружия в Белгородской области РФ.
Он отметил, что Минобороны и спецслужбы Бельгии начали расследование и запрашивают информацию в Украины.
По его словам, оружие Европы доставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины, чтобы защищать его.
"И мы имеем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", — добавил де Кроо.
Премьер-министр не прокомментировал возможные последствия, если подобная информация подтвердится.
"Мы не должны здесь забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно" , — заверил политик.
Успехи Легиона "Свобода России"
В борьбе за свободу России волонтеры из группы Легион "Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области. Добровольцы использовали для этого летательные аппараты и дроны.
Действия дронов привели к уничтожению двух вражеских танков, одной боевой машины пехоты, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины. Все это произошло в области контрольно-пропускного пункта Шебекино.