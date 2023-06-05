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В ГУР прокомментировали расследование Бельгии о применении ее оружия в России

5 июня 2023 16:08
- Карина Бовсуновская
В ГУР прокомментировали расследование Бельгии о применении ее оружия в России
Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
- Карина Бовсуновская

Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал расследование Бельгии по использованию ее оружия членами РДК и Легиона. По его словам, подразделения автономно действуют на территории РФ, поэтому вопрос о вооружении нужно задавать непосредственно им.

Об этом он заявил в комментарии журналистам "Суспільного".

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"Что касается других вопросов, то я думаю, что Минобороны прокомментирует должным образом", — подчеркнул он.

Что известно о расследовании Бельгии

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что его страна проведет расследование по вероятному применению бельгийского оружия в Белгородской области РФ.

Он отметил, что Минобороны и спецслужбы Бельгии начали расследование и запрашивают информацию в Украины.

По его словам, оружие Европы доставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины, чтобы защищать его.

"И мы имеем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", — добавил де Кроо.

Премьер-министр не прокомментировал возможные последствия, если подобная информация подтвердится.

"Мы не должны здесь забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно" , — заверил политик.

Успехи Легиона "Свобода России"

В борьбе за свободу России волонтеры из группы Легион "Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области. Добровольцы использовали для этого летательные аппараты и дроны.

Действия дронов привели к уничтожению двух вражеских танков, одной боевой машины пехоты, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины. Все это произошло в области контрольно-пропускного пункта Шебекино.

 

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