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Бельгія хоче з'ясувати, чи використовували російські добровольці її зброю

5 червня 2023 13:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Бельгія хоче з'ясувати, чи використовували російські добровольці її зброю
Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Фото: Reuters/Johanna Geron
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Голова уряду Королівства Бельгія Александер Де Кроо заявив, що його країна проводить розслідування щодо можливого використання бельгійської зброї на території РФ. Але про наслідки цього розслідування Де Кроо відмовився говорити.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Бельгія проводить розслідування

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його зацікавила інформація видання The Washington Post, яке стверджує, нібито російські добровольці, які звільняють Бєлгородську область від путінського режиму, використовують гвинтівки, надані Бельгією ЗСУ.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби почали розслідування та просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", — про це Де Кроо заявив у ефірі бельгійського Radio 1.

Якими будуть наслідки

Бельгійський прем’єр нагадав, що європейська зброя нібито постачається Україні з умовою використання винятково на українській території.

"Ми маємо жорстко контролювати, що це було саме так", — підкреслив Де Кроо.

Втім, він не зміг пояснити, якими будуть подальші кроки Бельгії, якщо інформація The Washington Post підтвердиться.

"Ми не повинні забігати наперед. Але ми обов’язково проаналізуємо цю ситуацію", — запевнив очільник бельгійського уряду.

Нагадаємо, що у березні бельгійське міністерство оборони оголосило про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про 240 вантажівок, які, за твердженням бельгійської сторони, дуже чекають у ЗСУ.

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