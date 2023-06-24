В Грузії хочуть повернути візи для росіян

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: росЗМІ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вимагає скликати засідання Радбезу країни. На Радбезі, за словами Зурабішвілі, треба розглянути питання повернення візового режиму для росіян.

Про це повідомив грузинський "Перший" телеканал.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прем’єр-міністр країни має негавно скликати засідання Ради безпеки країни.

Причиною такого кроку Зурабішвілі назвала події в Росії, де бунтував Євген Пригожин.

Повернути візи росіянам

Президентка Грузії заявила, що необхідно обговорити кілька важливих питань.

Серед них:

посилення контролю на кордоні з Росією;

відновлення віз для громадян Російської Федерації.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Увечері Євген Пригожин заявив про завершення бунту і про повернення своїх найманців у польові табори.