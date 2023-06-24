В Грузии хотят вернуть визы для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: росСМИ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили требует созвать заседание Совбеза страны. На Совбезе, по словам Зурабишвили, следует рассмотреть вопрос возвращения визового режима для россиян.

Об этом сообщил грузинский "Первый" телеканал.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что премьер-министр страны должен немедленно созвать заседание Совета безопасности страны.

Причиной такого шага Зурабишвили назвала события в России, где бунтовал Евгений Пригожин.

Вернуть визы россиянам

Президент Грузии заявила, что необходимо обсудить несколько важных вопросов.

Среди них:

усиление контроля на границе с Россией;

восстановление виз для граждан Российской Федерации.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Вечером Евгений Пригожин заявил о завершении бунта и о возвращении своих наемников в полевые лагеря.