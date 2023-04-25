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В будівлю Житомирської ОДА прийшли детективи НАБУ: що відбувається

25 квітня 2023 12:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В будівлю Житомирської ОДА прийшли детективи НАБУ: що відбувається
Детектив НАБУ. Фото: пресслужба НАБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють слідчі дії у структурих підрозділах Житомирської ОВА. У адміністрації запевняють у готовності до максимальної співпраці із НАБУ.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної військової адміністрації.

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До будівлі Житомирської обласної державної адміністрації прийшли детективи Національного антикорупційного бюро.

Як зазначили у адміністрації, НАБУ "здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА".

Співпраця із правоохоронцями

У Житомирській обласній військовій адміністрації заявили, що максимально співпрацюють із Національним антикорупційним бюро.

Зокрема, працівники Житомирської ОВА надають детективам НАБУ всі необхідні документи та інформацію.

Нагадаємо, на початку квітня детективи НАБУ провели серію обшуків у керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. За інформацією Юрія Бутусова, вони нібито стосувалися справи щодо розкрадання гуманітарної допомоги.

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