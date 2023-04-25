В здание Житомирской ОГА пришли детективы НАБУ: что происходит
Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют следственные действия в структурных подразделениях Житомирской ОВА. В администрации уверяют в готовности к максимальному сотрудничеству с НАБУ.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной военной администрации.
НАБУ в гостях у житомирской власти
К зданию Житомирской облгосадминистрации пришли детективы Национального антикоррупционного бюро.
Как отметили в администрации, НАБУ "совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА".
Сотрудничество с правоохранителями
В Житомирской областной военной администрации заявили, что максимально сотрудничают с Национальным антикоррупционным бюро.
В частности, работники Житомирской ОВ предоставляют детективам НАБУ все необходимые документы и информацию.
Напомним, в начале апреля детективы НАБУ провели серию обысков руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. По информации Юрия Бутусова, они якобы касались дела по хищению гуманитарной помощи.