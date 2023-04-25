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В здание Житомирской ОГА пришли детективы НАБУ: что происходит

25 апреля 2023 12:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В здание Житомирской ОГА пришли детективы НАБУ: что происходит
Детектив НАБУ. Фото: пресс-служба НАБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют следственные действия в структурных подразделениях Житомирской ОВА. В администрации уверяют в готовности к максимальному сотрудничеству с НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной военной администрации.

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К зданию Житомирской облгосадминистрации пришли детективы Национального антикоррупционного бюро.

Как отметили в администрации, НАБУ "совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА".

Сотрудничество с правоохранителями

В Житомирской областной военной администрации заявили, что максимально сотрудничают с Национальным антикоррупционным бюро.

В частности, работники Житомирской ОВ предоставляют детективам НАБУ все необходимые документы и информацию.

Напомним, в начале апреля детективы НАБУ провели серию обысков руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. По информации Юрия Бутусова, они якобы касались дела по хищению гуманитарной помощи.

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