В Берліні заборонили українські прапори біля радянських пам'ятників на 9 травня

Український прапор на будівлі бундестагу. Фото: “Укрінформ”

У Берліні в дні пам’яті загиблих у Другій світовій війні буде заборонено використання українських прапорів біля радянських пам’ятників. Разом з тим, поліція заборонила і використання російської символіки.

Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.

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Прапори

Поліція Берліна заборонила використання українських прапорів протягом 8-9 травня біля усіх радянських монументів, зокрема, у Трептові, Тіргартені та Шенгольцер Гайде.

Крім українських, заборонили використовувати на цих локаціях і російські прапори.

Пісні і гасла

Також берлінська поліція наголосила, що з метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої Радянської Армії" заборонено виконання біля цих трьох радянських меморіалів різноманітної музичної продукції, зокрема, маршів та військових пісень.

Правоохоронці згадали у своєму рішенні і нинішню російсько-українську війну. Бо до списку заборони включили і гасла та вигуки, які "в силу ситуації, що склалася, можуть бути використані для схвалення чи прославлення війни в Україні".

Нагадаємо, у березні у столиці Болгарії один із місцевих проросійських політиків назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України.