Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Політика arrow У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України arrow

У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

9 березня 2023 18:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Атанас Штефанов назвав прапор України "фашистський"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кандидат у депутати парламенту Болгарії від проросійської партії "Відродження" Атанас Штефанов у середу викинув з балкона мерії Софії прапор України. Політик назвав український прапор "фашистським".

Про це повідомляє News.bg.

Читайте також:

Акція з українським прапором

На відео, яке опублікувала маргінальна партія "Мир", видно, як Штефанов знімає прапор з будівлі Софійської мерії та скидає його з балкона під акомпанемент вигуків "Ура!". Прапор потім забрали з вулиці.

"Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму, ми не будемо легітимізувати фашистів і Голокост", – прокоментував свій вчинок політик.

Вчинок Штефанова отримав схвалення серед інших членів його партії. 

Прапор у мерії Софії

Ще в жовтні 2022 року прихильники партії "Відродження" вимагали зняти прапор України з фасаду Софійської мерії, після того, як кількома місяцями раніше прихильникам партії вдалося зняти його вилами, але потім його знову розмістили на балконі будівлі.

Потім з'ясувалося, що прапор був знятий заступником голови Софійської муніципальної ради Бориславом Івановим, що коштувало йому посади. Партія "Відродження", до якої належав Іванов, відмежувалась від його вчинку.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев раніше заявив, що його країна не буде підтримувати санкції Євросоюзу проти російської атомної галузі. За словами болгарського лідера, це вдарить по економіці його країни.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:35 Скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу": в НГУ назвали терміни

18:30 В Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову

Новина з фото

18:29 В Антарктиді українські вчені почали досліджувати китів за допомогою дронів: унікальні фото

Ексклюзив

18:23Експерт пояснив, чим нова ракетна атака відрізнялась від попередніх

18:18 Жителів Білої церкви попередили про вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:07 Захарова влаштувала істерику через переговори Сербії і Косово та згадала про Україну

18:01 Соловйов буде головним актором: кремль планує провокацію на українсько-білоруському кордоні

Ексклюзив

18:00Економія на всьому окрім їжі та комунальних – як зараз живуть одесити дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

17:45 У Києві вперше в історії відкрили музичну кафедру ЮНЕСКО, — Мінкульт

Ексклюзив

18:00Економія на всьому окрім їжі та комунальних – як зараз живуть одесити дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на "Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:43 Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder

Новина з відео

14:17 В Одеській області сильна пожежа: знову горить очерет

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Ексклюзив

18:00Економія на всьому окрім їжі та комунальних – як зараз живуть одесити дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Актуальне по темі

None 9 Березень 18:20

Скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу": в НГУ назвали терміни

None 9 Березень 17:35

В Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову

None 9 Березень 18:31

В Антарктиді українські вчені почали досліджувати китів за допомогою дронів: унікальні фото

None 9 Березень 18:16

Жителів Білої церкви попередили про вибухи

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB