У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України
Кандидат у депутати парламенту Болгарії від проросійської партії "Відродження" Атанас Штефанов у середу викинув з балкона мерії Софії прапор України. Політик назвав український прапор "фашистським".
Про це повідомляє News.bg.
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Акція з українським прапором
На відео, яке опублікувала маргінальна партія "Мир", видно, як Штефанов знімає прапор з будівлі Софійської мерії та скидає його з балкона під акомпанемент вигуків "Ура!". Прапор потім забрали з вулиці.
"Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму, ми не будемо легітимізувати фашистів і Голокост", – прокоментував свій вчинок політик.
Вчинок Штефанова отримав схвалення серед інших членів його партії.
Прапор у мерії Софії
Ще в жовтні 2022 року прихильники партії "Відродження" вимагали зняти прапор України з фасаду Софійської мерії, після того, як кількома місяцями раніше прихильникам партії вдалося зняти його вилами, але потім його знову розмістили на балконі будівлі.
Потім з'ясувалося, що прапор був знятий заступником голови Софійської муніципальної ради Бориславом Івановим, що коштувало йому посади. Партія "Відродження", до якої належав Іванов, відмежувалась від його вчинку.
Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев раніше заявив, що його країна не буде підтримувати санкції Євросоюзу проти російської атомної галузі. За словами болгарського лідера, це вдарить по економіці його країни.