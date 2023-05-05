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В Берлине запретили украинские флаги возле советских памятников на 9 мая

5 мая 2023 15:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Берлине запретили украинские флаги возле советских памятников на 9 мая
Украинский флаг на здании бундестага. Фото: "Укринформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Берлине в дни памяти погибших во Второй мировой войне будет запрещено использование украинских флагов у советских памятников. Вместе с тем полиция запретила и использование российской символики.

Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

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Флаги

Полиция Берлина запретила использование украинских флагов в течение 8-9 мая у всех советских монументов, в частности, в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер Хайде.

Помимо украинских, запретили использовать на этих локациях и российские флаги.

Песни и лозунги

Также берлинская полиция подчеркнула, что с целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней Советской Армии" запрещено исполнение у этих трех советских мемориалов разнообразной музыкальной продукции, в частности, маршей и военных песен.

Правоохранители упомянули в своем решении и нынешнюю российско-украинскую войну. Ибо в список запрета включили и лозунги, которые "в силу сложившейся ситуации могут быть использованы для одобрения или прославления войны в Украине".

Напомним, в марте в столице Болгарии один из местных пророссийских политиков назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины.

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