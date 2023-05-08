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Урсула фон дер Ляєн завтра приїде з візитом у Київ

8 травня 2023 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Урсула фон дер Ляєн завтра приїде з візитом у Київ
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Michele Tantussi REFILE-QUALITY REPEAT
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 9 травня, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде з візитом до Києва. Вона зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленський.

Про це повідомляє Єврокомісія.

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"У День Європи, 9 травня, президент фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з Президентом Зеленським, підтвердивши непохитну підтримку України з боку ЄС", — йдеться у повідомленні.

Єврокомісія щиро вітає заяву Зеленського про те, що 9 травня Україна відзначатиме День Європи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

Також ми писали, що у День памʼяті та примирення, 8 травня, Україна вшановує тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни.

Додамо, 25 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет  фінансової допомоги Україні. Вона зазначила, що це у рамках макрофінансової програми. 

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