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Зеленський пропонує Раді перенести День перемоги над нацизмом на 8 травня

8 травня 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський пропонує Раді перенести День перемоги над нацизмом на 8 травня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

Про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Пропозиція Зеленського

Президент подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років 8 травня.

Володимир Зеленський пояснив, що таким чином Україна поверне собі справжню історію без ідеологічних домішок.

"Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту", — нагадав глава держави.

Указ Президента

9 травня Україна відтепер святкуватиме День Європи.

Указ № 226/2023 про відзначення цього свята Володимир Зеленський підписав сьогодні.

"Усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань", — так пояснив логіку запровадження нового свята Президент, наголосивши, що Україна святкуватиме його спільно із державами Європейського Союзу.

Нагадаємо, що зараз Україна відзначає 8 травня День пам’яті і примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом.

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