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Урсула фон дер Ляйен завтра приедет с визитом в Киев

8 мая 2023 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Урсула фон дер Ляйен завтра приедет с визитом в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michele Tantussi REFILE-QUALITY REPEAT
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 9 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет с визитом в Киев. Она встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

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"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляйен посетит Киев, где встретится с Президентом Зеленским, подтвердив непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия поздравляет заявление Зеленского о том, что 9 мая Украина будет отмечать День Европы.

Напомним, что Владимир Зеленский предлагает парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.

Также мы писали, что в День памяти и примирения, 8 мая, Украина чествует тех, кто во Второй мировой войне боролся с нацизмом и победил его, а также всех жертв войны.

Добавим, 25 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете финансовой помощи Украине. Она отметила, что это происходит в рамках макрофинансовой программы.

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