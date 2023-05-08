Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС ввести новые санкции против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Niall Carson/Pool via REUTERS

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении нового пакета санкций против Российской Федерации было разослано странам ЕС. Ограничения направлены на закрытие лазейок в торговой сфере.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Новые санкции против РФ

Еврокомиссия предложила внести в черный список несколько компаний Китая и ограничить экспорт в страны, считающиеся причастными к обходу торговых ограничений Российской Федерации.

Сегодня, 8 мая, несколько дипломатических источников сообщили, что 27 стран-членов ЕС, которые должны согласиться на введение новых санкций, проведут в среду, 10 мая, первое обсуждение предложения.

Санкции направлены на борьбу с обходом существующих торговых ограничений через третьи страны. Ранее Европейский Союз назвал Китай, Турцию, ОАЭ, страны Центральной Азии и Кавказа потенциальными виновниками.

Дипломаты рассказали, что активы семи компаний в Китае будут заблокированы в ЕС. Это станет первым для блока наказанием Пекина.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает ЕС не идти "неправильным путем". По его словам, Китай готов принять меры по защите своих прав и интересов.

"Китай выступает против действий, которые используют китайско-российское сотрудничество как повод для введения незаконных санкций или юрисдикции длинных рук против Китая", — заявил Ван на очередной пресс-конференции.

Издание Financial Times сообщило, что компаниями были 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, базирующиеся в материковом Китае, а также Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments в Гонконге.

По словам дипломатов, среди тех, кто будет добавлен в черный список, будут лица, подозреваемые в причастности к депортации украинских детей и перемещении культурных ценностей в Россию из зоны боевых действий в Украине.

В новом пакете санкций Европейский Союз представит новый механизм сокращения своего экспорта в третьи страны, причастные к обходу санкций против России.

Напомним, Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.

Также мы писали, что США ввели новые санкции против групп в России и Иране, обвиненных в захвате американцев в заложники. Эти санкции вводятся с целью предотвращения повторения таких инцидентов и могут помочь в освобождении американцев, которые сейчас находятся под стражей.