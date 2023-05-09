Урсула фон дер Ляєн назвала особливості нових санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нові санкції проти Російської Федерації. Одинадцятий пакет санкцій вміщатиме два нових фактори.

Про це вона повідомила під час брифінгу у Києві.

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По-перше, буде додано ще більше продуктів до заборони транзиту, включаючи передові матеріали та деталі до літаків, які можуть бути використані Кремлем.

По-друге, буде посилено контроль над товарами, які проходять через треті країни та потрапляють до Росії. Якщо з'ясується, що товари з ЄС були направлені до третіх країн, а потім перенаправлені до Росії, то на експорт цих товарів можуть бути накладені санкції.

Третій елемент пакета санкцій — це боротьба з використанням тіньових структур третіх країн, які використовуються для обходу санкцій Євросоюзу щодо РФ.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не зазнаватиме таких порушень і вживатиме заходів відповідно до законодавства. Ці нові заходи санкцій є відповіддю на поведінку Росії у світовій політиці, яка викликала стурбованість у Європі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн. Вони зустрілися у Києві, що вперше святкує День Європи разом з усім Європейським Союзом. У коментарі до цьогорічного свята Володимир Зеленський наголосив, що Україна наразі є невід'ємною частиною Європи.