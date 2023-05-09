Урсула фон дер Ляєн назвала особливості нових санкцій проти РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нові санкції проти Російської Федерації. Одинадцятий пакет санкцій вміщатиме два нових фактори.
Про це вона повідомила під час брифінгу у Києві.
Санкційний пакет проти РФ
По-перше, буде додано ще більше продуктів до заборони транзиту, включаючи передові матеріали та деталі до літаків, які можуть бути використані Кремлем.
По-друге, буде посилено контроль над товарами, які проходять через треті країни та потрапляють до Росії. Якщо з'ясується, що товари з ЄС були направлені до третіх країн, а потім перенаправлені до Росії, то на експорт цих товарів можуть бути накладені санкції.
Третій елемент пакета санкцій — це боротьба з використанням тіньових структур третіх країн, які використовуються для обходу санкцій Євросоюзу щодо РФ.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не зазнаватиме таких порушень і вживатиме заходів відповідно до законодавства. Ці нові заходи санкцій є відповіддю на поведінку Росії у світовій політиці, яка викликала стурбованість у Європі.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн. Вони зустрілися у Києві, що вперше святкує День Європи разом з усім Європейським Союзом. У коментарі до цьогорічного свята Володимир Зеленський наголосив, що Україна наразі є невід'ємною частиною Європи.