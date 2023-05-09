Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Киеве в День Европы

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Они встретились в Киеве, впервые празднующем День Европы вместе со всем Европейским Союзом.

Об этом глава государства сообщил на своей официальной Facebook-странице.

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Встреча с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский подчеркнул, что эта встреча проходит в День Европы, который Украина отныне будет праздновать вместе с европейскими партнерами.

"Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы", — заявил Президент Украины.

Украина — за Европу

В комментарии к нынешнему празднику Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в настоящее время является неотъемлемой частью Европы.

"Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые являются основой Европейского Союза", — пояснил Президент.

Напомним, сегодня, 9 мая, Урсула фон дер Ляйен снова прибыла в Украину.

По словам президента Еврокомиссии, она рада снова побывать в Киеве. По ее мнению, это то место, где нужно праздновать День Европы.

Также Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Президента Украины Владимира Зеленского отметить этот праздник 9 мая в Украине.