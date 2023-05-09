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Урсула фон дер Ляйен назвала особенности новых санкций против РФ

9 мая 2023 15:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Урсула фон дер Ляйен назвала особенности новых санкций против РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила про новые санкции против Российской Федерации. Одиннадцатый пакет санкций будет вмещать в себя два новых фактора. 

Об этом она сообщила во время брифинга в Киеве.

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Во-первых, будут добавлены еще больше продуктов к запрету на транзит, включая передовые материалы и детали к самолетам, которые могут быть использованы Кремлем.

Во-вторых, будет усилен контроль над товарами, которые проходят через третьи страны и попадают в Россию. Если выяснится, что товары из ЕС были направлены в третьи страны, а затем были перенаправлены в Россию, то на экспорт этих товаров могут быть наложены санкции.

Третий элемент пакета санкций — это борьба с использованием теневых структур третьих стран, которые используются для обхода санкций Евросоюза в отношении РФ. 

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не будет терпеть такие нарушения и будет принимать меры в соответствии с законодательством. Эти новые меры санкций являются ответом на поведение России в мировой политике, которое вызвало обеспокоенность в Европе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Они встретились в Киеве, впервые празднующем День Европы вместе со всем Европейским Союзом. В комментарии к нынешнему празднику Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в настоящее время является неотъемлемой частью Европы.

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