Заступники міністра внутрішніх справ написали заяви про відставку

Усі заступники міністра внутрішніх справ подали у відставку, — ЗМІ
Заяви про відставку написали усі заступники нового міністра внутрішніх справ України. Цей процес у МВС назвали усталеною законною процедурою.
Про це повідомило з посиланням на пресслужбу міністерства внутрішніх справ видання "РБК-Україна".
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Заяви про звільнення
Керівництво міністерства внутрішніх справ України написало заяви про звільнення.
Йдеться про п’ятьох заступників міністра. Це Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров.
Причина відставок
У пресслужбі МВС пояснили, що така ситуація не викликана чимось незвичайним.
"Це усталена, законна процедура. Вона прописана в 9-тій статті закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Якоїсь новини у цьому немає", — пояснила речниця міністра Мар‘яна Рева.
Чи перепризначать когось із заступників міністра на посаду заступника міністра, Рева не уточнила.
Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. До цього він був виконувачем обов'язків міністра.
Клименко очолив МВС як в.о. міністра після того, як 18 січня у Броварах сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера, на якому перебував чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Монастирський, як і інші пасажири гелікоптера, загинув.
Фото: Facebook МВС