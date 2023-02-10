Правительство уволило семерых заместителей министров: список

Кабмин уволил всех заместителей министра внутренних дел

Сегодня, 10 февраля, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, были уволены с должностей семь заместителей министров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кого уволил Кабмин

Сегодня решением Кабмина были уволены все заместители министра внутренних дел Украины:

Мэри Акопян;

Игоря Бондаренко;

Сергея Гончарова;

Богдана Драпятого;

Екатерину Павличенко.

Кроме того, Кабинет министров уволил первого заместителя министра экономики Украины Дениса Кудина и заместителя председателя государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольгу Рабийчук.

Ранее стало известно, что заявления об отставке написали все заместители нового министра внутренних дел Украины. Этот процесс в МВД назвали установившейся законной процедурой.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. До этого он был исполняющим обязанности министра.

Клименко возглавил МВД как и. о. министра после того, как 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа с участием вертолета, на котором находился действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Монастырский, как и другие пассажиры вертолета, погиб.