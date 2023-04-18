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Правительство назначило заместителей министрам образования и здравоохранения

18 апреля 2023 18:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Правительство назначило заместителей министрам образования и здравоохранения
Кабинет Министров провел заседание 18 апреля 2023 года. Фото: kmu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Кабинет министров на заседании во вторник, 18 апреля, назначил Дениса Курбатова замминистра образования и науки. Также Марина Слободниченко назначена заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Назначено: Курбатова Дениса Игоревича заместителем министра образования и науки Украины; Слободниченко Марину Константиновну заместителем министра здравоохранения Украины по европейской интеграции", — отметил Мельничук.

В то же время он проинформировал, что Кабмин уволил Маю Янковскую с должности первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов.

Что известно о новых заместителях министров

Денис Курбатов являлся начальником научно-исследовательской части, ведущим научным сотрудником Сумского государственного университета.

Марина Слободниченко в 2018 году претендовала на должность главы Национальной службы здоровья. В 2015 году входила в состав рабочей группы по усовершенствованию законодательства об обращении лекарственных средств при Минздраве.

Напомним, 21 марта Оксен Лисовой был назначен новым министром образования Украины после того, как Верховная Рада приняла решение заменить предыдущего министра Сергея Шкарлета.

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