Правительство назначило новых заместителей Клименко и Резникову: список

Игорь Клименко и Алексей Резников получили новых заместителей

Сегодня, 14 февраля решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексей Резников и министр внутренних дел Игорь Клименко. В частности, были назначены первый заместитель министра обороны и шесть заместителей главы МВД.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кого назначили

Павлюка Александра Алексеевича первым заместителем министра обороны Украины;

Драпятого Богдана Евгеньевича заместителем министра внутренних дел;

Павличенко Екатерину Владимировну заместителем министра внутренних дел;

Сергеева Алексея Алексеевича заместителем министра внутренних дел Украины;

Тетерю Василия Михайловича заместителем министра внутренних дел;

Тимченко Леонида Леонидовича заместителем министра внутренних дел Украины;

Ящук Инну Петровну государственным секретарем Министерства внутренних дел;

Музыченко Станислава Валерьевича первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;

Яблонская Леся Леонидовна заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Липового Олега Александровича заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Кого уволено

Руснака Ивана Степановича с должности первого заместителя министра обороны Украины;

Гайдука Олега Васильевича с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Котия Александра Юрьевича с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Ворону Юлию Николаевну с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Посполитака Анатолия Григорьевича с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Ранее стало известно, что заявления об отставке написали все заместители нового министра внутренних дел Украины. Этот процесс в МВД назвали установившейся законной процедурой.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. До этого он был исполняющим обязанности министра.

Клименко возглавил МВД как и. о. министра после того, как 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа с участием вертолета, на котором находился действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Монастырский, как и другие пассажиры вертолета, погиб.