Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони Умєрова arrow

Уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони Умєрова

17 травня 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони Умєрова
Іван Гаврилюк. Фото: пресслужба Міністерства оборони
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кабінет міністрів України призначив Івана Гаврилюка першим заступником міністра оборони. Крім того, заступником Рустема Умєрова з питань європейської інтеграції став Олександр Балануца. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у п'ятницю, 17 травня. 

Читайте також:

Кадрові зміни 17 травня 

Так, за словами Мельничука, раніше Гаврилюк обіймав посаду заступника Умєрова. Втім, сьогодні його призначили першим заступником міністра оборони.

Крім того, замісником Умєрова з питань європейської інтеграції став Олександр Балануца.

Мельничук також додав, що уряд звільнив Людмилу Акімову з посади заступника Голови Національного агентства кваліфікацій. 

Кадрові зміни в Україні
Допис Мельничука. Фото: скриншот

 

Кадрові зміни в Україні — останні новини

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець, яка до цього була заступником міністра закордонних справ.

Перед цим глава держави звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алєксєєнка. Під звільнення також потрапив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Кабінет міністрів
голосування
кадрові зміни
Умєров
посада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників