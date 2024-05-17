Уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони Умєрова

Іван Гаврилюк. Фото: пресслужба Міністерства оборони

Кабінет міністрів України призначив Івана Гаврилюка першим заступником міністра оборони. Крім того, заступником Рустема Умєрова з питань європейської інтеграції став Олександр Балануца.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у п'ятницю, 17 травня.

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Так, за словами Мельничука, раніше Гаврилюк обіймав посаду заступника Умєрова. Втім, сьогодні його призначили першим заступником міністра оборони.

Крім того, замісником Умєрова з питань європейської інтеграції став Олександр Балануца.

Мельничук також додав, що уряд звільнив Людмилу Акімову з посади заступника Голови Національного агентства кваліфікацій.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

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Нагадаємо, днями Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець, яка до цього була заступником міністра закордонних справ.

Перед цим глава держави звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Андрія Алєксєєнка. Під звільнення також потрапив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.