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Правительство назначило Гаврилюка первым заместителем министра обороны Умерова

17 мая 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Правительство назначило Гаврилюка первым заместителем министра обороны Умерова
Иван Гаврилюк. Фото: пресс-служба Министерства обороны
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кабинет Министров Украины назначил Ивана Гаврилюка первым заместителем министра обороны. Кроме того, заместителем Рустема Умерова по европейской интеграции стал Александр Балануца.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 17 мая.

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Так, по словам Мельничука, ранее Гаврилюк занимал должность заместителя Умерова. Впрочем, сегодня его назначили первым заместителем министра обороны.

Кроме того, заместителем Умерова по европейской интеграции стал Александр Балануца.

Мельничук также добавил, что правительство уволило Людмилу Акимову с должности заместителя Председателя Национального агентства квалификаций.

Кадровые изменения в Украине
Сообщение Мельничука. Фото: скриншот

 

Кадровые изменения в Украине — последние новости

Напомним, на днях Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ирины Боровец, которая до этого была заместителем министра иностранных дел.

Перед этим глава государства уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Под увольнение также попал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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