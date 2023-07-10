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Уряд Німеччини виступає проти скасування ПДЧ для України, — Bild

10 липня 2023 19:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Уряд Німеччини виступає проти скасування ПДЧ для України, — Bild
Олаф Шольц. Фото: euronews.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Сполучених Штатах вирішили відмовитися від Плану дій щодо членства в НАТО для України. Проте у Німеччині не погодилися з текстом заяви про відносини нашої держави з Альянсом.

Про це пише Bild.

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В чому причина

За конфіденційним документом уряду Німечини, США погодилися на відмову від "Плану дій щодо членства" для України за "умови проведення подальших реформ".

"Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, щойно закінчаться військові дії", — зазначив анонімно один із дипломатів.

Категорична позиція

Своєю чергою Німеччина "не погодиться з жодними формулюваннями, які створювали б враження про практично повне приєднання України". Щодо "перегляду бухарестського рішення 2008 року" для Німеччини взагалі "не може бути і мови". 

Через це в уряді країни не погодяться "ні зі згадкою запрошення" ні із "законним місцем України в НАТО" в підсумковому документі Альянсу.

Реакція України

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав керівництво Німеччини не блокувати швидке приєднання України до Альянсу.

Про це він заявив в інтерв'ю ARD "Tagesthemen", передає DPA

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати цих помилок, зроблених Меркель у 2008 році", — зазначив Кулеба.

Міністр додав, що наразі більшість членів НАТО за те, щоб Україна швидше вступила до Альянсу. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили ситуацію в Україні та майбутній саміт НАТО.

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