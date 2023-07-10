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Правительство Германии выступает против отмены ПДЧ для Украины, — Bild

10 июля 2023 19:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правительство Германии выступает против отмены ПДЧ для Украины, — Bild
Олаф Шольц. Фото: euronews.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Соединенных Штатах решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако в Германии не согласились с текстом заявления об отношениях нашего государства с Североатлантическим союзом.

Об этом пишет Bild.

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В чем причина

Согласно конфиденциальному документу правительства Германии, США согласились на отказ от "Плана действий по членству" для Украины за "условия проведения дальнейших реформ".

"Мы хотели предложить Украине модель Финляндии, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся военные действия", — отметил анонимно один из дипломатов.

Категорическая позиция

В свою очередь Германия "не согласится ни с какими-либо формулировками, которые создавали бы впечатление о практически полном присоединении Украины". Относительно "пересмотра бухарестского решения 2008 года" для Германии вообще "не может быть и речи".

Поэтому в правительстве страны не согласятся "ни с упоминанием приглашения" ни с "законным местом Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.

Реакция Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал руководство Германии не блокировать скорейшее присоединение Украины к Альянсу.

Об этом он заявил в интервью ARD "Tagesthemen", передает DPA.

"Я призываю правительство Германии не повторять эти ошибки, сделанные Меркель в 2008 году", — отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас большинство членов НАТО за то, чтобы Украина быстрее вступила в Альянс.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию в Украине и предстоящий саммит НАТО.

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