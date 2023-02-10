Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця йде у відставку

Уряд Молдови йде у відставку: у чому причина
Очільниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця подала заяву про звільнення. Згідно з конституцією, тепер у відставку йде увесь уряд країни.
Про це інформує агентство Bloomberg.
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Причини звільнення
Сьогодні, 10 лютого, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила про звільнення. Відтак, згідно з конституцією країни, у відставку йде весь уряд.
"Якби уряд Молдови мав би вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б досягли набагато більше", — заявила вона.
Під час промови Наталія Гаврилиця нагадала про труднощі, з якими зіткнувся і впорався її уряд. Зокрема, прем'єр звернула увагу на кризу біженців, компенсацію витрат громадян на газ та електрику, початок будівництва нових ЛЕП, залучення нових інвестицій у Молдову, здачу в експлуатації доріг та мостів та інші реформи.
Також чиновниця заявила, що Молдова набула статусу країни-кандидата в ЄС, так само як і Україна.
"Мені випала честь бути прем'єром Молдови... Я вірю в Молдову, людей цієї країни і в те, що в нас все вийде... Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатимемося", — додала вона на завершення своєї промови.
Однак прем'єрка не назвала причини, через яку вона залишає посаду.
Нагадаємо, напередодні на саміті у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський розповів європейським партнерам про те, як поінформував Молдову щодо даних української розвідки. Зокрема, Україні вдалось дізнатись, що кремль готується до дестабілізації у Молдові та захоплення влади.