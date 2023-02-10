Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица уходит в отставку

Правительство Молдовы уходит в отставку: в чем причина
Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подала заявление об увольнении. Согласно конституции, теперь в отставку уходит все правительство страны.
Об этом информирует агентство Bloomberg.
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Причины увольнения
Сегодня, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об увольнении. Следовательно, согласно конституции страны в отставку идет все правительство.
"Если бы правительство Молдовы имело дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы достигли гораздо больше", — заявила она.
Во время речи Наталья Гаврилица напомнила о трудностях, с которыми столкнулось и справилось ее правительство. В частности, премьер обратила внимание на кризис беженцев, компенсацию расходов граждан на газ и электричество, начало строительства новых ЛЭП, привлечение новых инвестиций в Молдову, сдачу в эксплуатацию дорог и мостов и другие реформы.
Также чиновница заявила, что Молдова приобрела статус страны-кандидата в ЕС, как и Украина.
"Мне выпала честь быть премьером Молдовы... Я верю в Молдову, людей этой страны и в то, что у нас все получится... Призываю вас быть сплоченными. Молдова будет страной, которой мы будем гордиться", — добавила она в завершение своей речи.
Однако премьер не назвала причины, по которой она покидает должность.
Напомним, накануне на саммите в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский рассказал европейским партнерам о том, как проинформировал Молдову о данных украинской разведки. В частности, Украине удалось узнать, что кремль готовится к дестабилизации в Молдове и захвату власти.