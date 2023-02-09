Розвідка України перехопила план рф щодо руйнування політичної ситуації в Молдові
Українська розвідка перехопила план рф щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Мета москви — руйнація демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.
Про це Зеленський сказав у своєму виступі у Брюсселі.
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Заява Зеленського
"Нещодавно я говорив із президентом Молдови Маєю Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: докладний російський план політичної ситуації у Молдові", — сказав він.
Також український лідер уточнив, що є російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни та встановити контроль над нею.
Зеленський зазначив, він не знає, чи був відданий москві наказ діяти за цим планом, але Україна побачила, що росія збиралася робити.
"Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема у Європі", — додав він.
Нагадаємо, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про намір передати 154 млн доларів на підтримку двох країн, які найбільше постраждали від війни росії. З них 135 млн доларів на відновлення економіки отримає Україна.
Як зазначається, 18 млн доларів із цієї суми буде перераховано на підтримку громадянського суспільства та незалежної преси в росії. Транш допомоги буде виділено із ліквідованого американсько-російського інвестиційного фонду (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).